Премьер Испании: "Следующим этапом для Каталонии должно стать лечение ран"

Премьер-министр Испании Мариано Рахой поделился своими мыслями о ситуации в Каталонии и заверил, что следующим этапом должно стать "лечение ран". Соответствующие заявления он сделал в ходе интервью итальянскому ежедневнику La Repubblica, в ходе которого политик также отметил, что не имеет ничего против реформ конституции. Для этого правительству "нужны четкие предложения", которые позволят внести изменения в главный документ страны. На данный момент таких предложений не поступало. "О реформах говорят, но никто не знает, в чем они заключаются", - отметил премьер.

Говоря о Каталонии, глава правительства подчеркнул, что положение дел стало заметно лучше после "сложнейшего, чрезвычайного момента", который привел к одностороннему провозглашению независимости 27 октября. После применения 155 статьи конституции ситуация в регионе стала "намного спокойнее, так как власть перешла в руки испанского правительства".

Кроме того, Рахой воспользовался случаем, чтобы напомнить, что "Испания всегда будет тем, чего захотят все испанцы, а не только одна часть ее населения". Что касается автономных выборов 21 декабря, в ответ на вопрос о возможных выходах из ситуации Рахой заверил, что "фактически существует только один вариант: соблюдение конституции". "Сепаратисты решили представить свою кандидатуру на выборах, которые пройдут в рамках действующей конституции. Надеюсь, что в новом парламенте ее сторонников будет больше, нежели сторонников независимости", - подчеркнул Рахой. – Кто бы ни был избран, самая главная задача заключается в соблюдении закона".

По мнению премьер-министра, весь процесс предполагаемого отделения был основан "на фальшивых бюджетах". "Они говорили, что экономика не пострадает, но на самом деле многие компании – около 2 000 – покинули регион, - отметил глава правительства. – Они рассчитывали на поддержку, но ее не оказали ни Европа, ни мировое сообщество".

В заключение Рахой отметил, что ЕС дал "образцовую реакцию" на каталонский кризис, и выразил благодарность партнерам по региону. Премьер считает, что "они сделали то, что должны были сделать в ситуации, которая представляет проблему для всех, а не только для Испании". "Процесс отделения ставит под удар принципы, ценности и основы Европейского союза", - подчеркнул политик.