Председатель парламента Каталонии утверждает, что за ним следят

Председатель парламента Каталонии Роже Торрен заявил, что за ним ведется слежка.
Торрен считает, что слежка за ним организована властями Испании. Соответствующее заявление спикер региональной палаты сделал во вторник, передает ТАСС.
Ранее газета El Pais сообщила, что смартфон Торрена был атакован с помощью программы, которая была разработана израильской компанией и продается лишь правительствам или силам безопасности для борьбы с преступностью и терроризмом. Как полагает глава парламента Каталонии, данные сведения демонстрируют, что "в испанском государстве занимаются шпионажем за политическими оппонентами".
"Мы пойдем до конца, чтобы все прояснить", - сказал Торрен. Он также пригрозил "политическими и правовыми действиями" в ответ на слежку.
Как передавала El Pais, телефон Торрена был взломан в 2019 году. Данная программа позволяет прослушивать разговоры, читать сообщения, получать доступ к жесткому диску, делать скриншоты, видеть историю просмотров и удаленно активировать камеру и микрофон устройства.
Как уточняло издание, в правительстве пиренейского королевства заверяют, что "не знают о том, что председатель парламента Каталонии Роже Торрен был жертвой хакерского взлома". Представитель Национального разведывательного центра Испании уточнил, что ведомство "всегда действует в полном соответствии с законодательством и абсолютным уважением действующего закона".Темы: Политика