Житель Аликанте сдавал чужие квартиры без ведома хозяев

Как сообщает телеграм-канал "Недвижимость в Испании", сначала мужчина сам арендовал квартиры и дома в прибрежных городах провинции на максимально короткий срок. За это время он успевал сделать копию ключей и фотопрезентацию объекта. Затем он публиковал в интернете объявления, находил арендаторов, заключал с ними договор (с поддельными документами), брал деньги и исчезал. Его жертвы не догадывались об обмане, пока не сталкивались нос к носу с настоящими жильцами. А это могло произойти не сразу.

В полиции напомнили, что не следует гнаться за слишком низкими ценами и доверять тем, кто торопит с принятием решения.