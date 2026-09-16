DWS, управляющая активами Deutsche Bank, ищет покупателя на торговый центр Diagonal Mar в Барселоне. Продажу ведут CBRE и JLL, ориентир по цене — более €500 млн. Процесс уже запущен, на рынке ожидают закрытия сделки в первом квартале 2027 года.

Но продаётся не весь комплекс. Общая арендуемая площадь Diagonal Mar — около 91 тыс. м², но DWS принадлежит примерно 62 тыс. м²; гипермаркет Alcampo площадью около 28 тыс. м² находится в собственности самого Alcampo.

В центре почти 4900 парковочных мест, а среди ключевых арендаторов — Primark, Zara, MediaMarkt, Decathlon и Cinesa.