Лидер PP Альберто Нуньес Фейхоо представил жилищный план партии. Одна из главных целей — вывести на рынок миллион новых квартир.

🔑 Для молодых покупателей PP предлагает снизить IVA на новое жильё с 10% до 4%, ввести льготы по IRPF и специальный механизм накоплений на первую квартиру.

🏗 Строительство хотят ускорить за счёт правила 90 дней: если администрация за этот срок не ответит на заявку, будет действовать принцип положительного административного молчания. PP также предлагает быстрее выводить землю под застройку, расширять государственно-частное партнёрство и сократить общий срок реализации жилых проектов с нынешних примерно десяти до четырёх лет.