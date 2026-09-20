Во II квартале 2026 года оценочная стоимость жилья выросла год к году во всех 306 муниципалитетах с населением более 25 тысяч человек, по которым публикуется эта статистика. Такое произошло впервые за доступную серию данных. В 80% этих муниципалитетов рост превысил 10%. Средний оценочный показатель по стране достиг €2 355 за м² — на 12,5% выше, чем год назад.

При этом темпы роста начали снижаться: за II квартал оценочная стоимость прибавила 1,7%, тогда как в I квартале — 3,8%. То есть жильё не дешевеет, оно продолжает дорожать, но медленнее.

Отдельно это же охлаждение заметно и в данных Idealista: в августе запрашиваемые цены на вторичное жильё снизились на 0,3% к июлю — впервые после 43 месяцев месячного роста. Но год к году они всё равно были выше на 12,5%.

Источники:

🔗 CaixaBank Research

🔗 Idealista