За 5 лет в Испании появится более 17 тыс. новых объектов арендной недвижимости

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Аренда жилья набирает обороты в посткризисной Испании. По подсчётам консалтинговой компании JLL, в ближайшие пять лет на рынке появится 17 350 новых объектов арендной недвижимости.
По данным Национального института статистики (INE), по состоянию на конец 2020 года, только 75,2% испанских семей жили в собственных квартирах и домах. Это самый низкий показатель с 2004 года. Ситуация с коронавирусом усилила тенденцию к аренде жилья вместо покупки. И аналитики прогнозируют дальнейший рост. В 2018 году в еврозоне на долю съёмного жилья приходилось 30%. В Испании этот показатель пока составляет около 24%.