За 5 лет в Испании появится более 17 тыс. новых объектов арендной недвижимости

По данным Национального института статистики (INE), по состоянию на конец 2020 года, только 75,2% испанских семей жили в собственных квартирах и домах. Это самый низкий показатель с 2004 года. Ситуация с коронавирусом усилила тенденцию к аренде жилья вместо покупки. И аналитики прогнозируют дальнейший рост. В 2018 году в еврозоне на долю съёмного жилья приходилось 30%. В Испании этот показатель пока составляет около 24%.