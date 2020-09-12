В Испании выставили на продажу 1000 квартир дешевле 75 тыс. евро

Банк Cajamar и компания Haya Real Estate анонсировали распродажу недвижимости в Испании.
На рынок выставляют 3700 объектов недвижимости в Испании со скидками до 50%. Причём более 1000 объектов стоят меньше 75 тыс. евро.
Среди объектов в основном квартиры, но есть и гаражи, коммерческие помещения, офисы, склады и т.д. Большинство объектов сосредоточено в Валенсии, Андалусии и Мурсии.
Например, за 75 100 евро можно купить квартиру у моря в провинции Валенсия, на первой линии, с двумя спальнями и террасой.
Или трёхэтажный домик с тремя спальнями и тремя ванными комнатами в муниципалитете Бельрегуард (Валенсия) всего за 32 900 евро.
Или студию в Альмерии за 36 100 евро.
Или четырёхкомнатную квартиру с парковочным местом в Мурсии за 125 000 евро.
Или трёхкомнатную квартиру у моря в муниципалитете Масаррон (Мурсия) за 61 300 евро.
Акция продлится до 31 октября.Темы: Недвижимость