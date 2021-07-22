В Испании выставили на продажу огромный замок с элементами готики

Последние новости Испании на русском языке
В испанском городке Канталехо выставили на продажу большой замок в стиле мудехар с элементами готики. Замок начали строить в VIII веке, а потом на протяжении веков вносили архитектурные изменения. В разное время замком владели несколько аристократических семей, пока в 1856 году он не перешёл в собственность известного художника Хосе Галофре. В 1931 году он был объявлен памятником культуры.
Сегодня, после впечатляющей реконструкции, замок может стать, например, отелем и местом для проведения больших мероприятий. С его башен открывается завораживающий вид. Площадь помещений пятиэтажного замка — почти 6000 квадратных метров. А территория всего поместья составляет 79 гектаров. Здесь также есть старая мельница, несколько домов, пригодных для проживания, часовня, различные беседки, летний сад и несколько бассейнов.
Замок удобно расположен всего в 75 км от Мадрида, в провинции Сеговия. Продажей занимает агентство недвижимости The Singular Space. Купить замок можно за 15 млн евро.