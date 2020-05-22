В Испании проходит распродажа шале со скидками до 70%

Банк Liberbank и агентство Haya Real Estate устроили распродажу недвижимости в Испании.
На продажу выставлены 2200 объектов со скидками до 70%. Банк готов финансировать до 100% стоимости объекта и взять на себя расходы на оформление сделки. Кроме кредита, покупателю выделят 5 тыс. евро на мебель. Акция проводится до 31 августа, но для жилой недвижимости она закончится раньше — в июне.
Акция распространяется на разные типы недвижимости: жильё, гаражи, складские помещения. Особенно много шале — почти каждый третий объект. Дома расположены главным образом в столицах испанских провинций и небольших урбанизациях. Больше всего предложений — в Кастилии-ла-Манче (1500 объектов, из которых больше 800 — в Толедо), Кантабрии (135) и Эстремадуре (125).
Ознакомиться с объектами можно на сайте агентства.Темы: Недвижимость