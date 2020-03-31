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      • Испанский банк распродает квартиры по 50-70 тыс. евро
      • Испанский сектор элитной недвижимости переживает лучший за многие годы период
      • В Испании началась распродажа банковской недвижимости со скидками до 40%
      • Дизайнер из Валенсии спроектировал необычную студию под мостом
      • Цены на недвижимость в Испании могут вырасти на 3% до конца года
      • Названы 16 испанских городов с запредельным уровнем смога
      • 20 лучших городов Европы для инвестиций в недвижимость
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      • На северо-западе Испании побит температурный рекорд
      • La Vanguardia / Опасный трюк с акулами в аквариуме Барселоны
      • В Буньоле готовятся к юбилейной Томатине
      • La Vanguardia / Барселона и нудисты
      • Толедо - новая гастрономическая столица Испании
      • Праздник перегона скота в Мадриде
      • Мегаполис и дикая природа: кит у побережья Барселоны
      • Виртуальная экскурсия по будущему парку Ferrari в Таррагоне
      • Майорка в снегу
      • Renfe анонсирует распродажу билетов на поезда AVE по 25 евро
      • Из Барселоны в Сьюдаделу можно будет добраться на пароме Trasmediterránea
      • В аэропортах Барселоны, Мадрида и Бильбао - самые дорогие в Испании парковки
      • На Лансароте задержали двух человек за кражу в отеле
      • В Мадриде появится скутершеринг
      • Испанские отели занимают второе место по количеству премий Tripadvisor
      • Новая видеопрезентация Испании от Marca España
      • Испанские машинисты устраивают серию забастовок в марте
      • Подключиться к WiFi в Барселоне станет проще
      • Остров Иерро переходит на возобновлямые источники энергии
      • Renfe устраивает распродажу билетов AVE в Кордобу и Севилью
      • Испанские пляжи и разбушевавшийся ветер
      • Туристов призывают требовать в испанских заведениях алкоголь из бутылок с этикетками
      • Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых платных дорог в Испании
      • Где в Мадриде и Барселоне орудуют карманники?
      • Альмерия - гастрономическая столица 2019
      • Таксисты Барселоны грозят новой масштабной забастовкой
      • Эта весна в Испании будет теплее, чем обычно
      • В Мадриде вводят новые требования к туристическому жилью
      • Испанский Виго вошел в пятёрку самых комфортных для инвалидов городов Европы
      • Авиакомпания Iberia объявила о наборе пилотов
      • Добраться из Мадрида в Барселону на поезде AVE можно будет за 10 евро
      • Аэропорт Мадрида в январе был одним из самых непунктуальных
    • Бизнес
      • Агентство Fitch снизило рейтинг Испании на две ступени
      • Moody’s: конфликт в Каталонии ставит под угрозу рейтинг Испании
      • Уровень дефицита в Испании оказался самым высоким среди стран ЕС
      • Оборот ресторанного бизнеса в Испании в августе вырос на 4,1%
      • В Барселоне - самые высокие зарплаты в Испании в сфере IT
      • Telefónica вошла в рейтинг «пятизвёздочных компаний»
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      • Испанская полиция активно готовится к приезду российских футбольных фанатов
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      • Рахой: Ана Ботелья была бы «великолепным» мэром Мадрида
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      • Испанский конгресс купит портрет короля за 88 тысяч евро
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      • В Аликанте обезврежена банда, грабившая дома и автомобили
      • La Vanguardia / Игуалада: взрыв на химзаводе
      • Castellón confidencial / Стычка между сторонниками и противниками корриды
      • Манчестер: испанцы устроили потасовку в автобусе
      • Antena 3 / Землетрясение в Испании
      • У берегов Валенсии перехвачена лодка с 289 кг кокаина
      • Малага: наркотрафиканты разгружают марихуану на пляже
      • Энсьерро с огромными мячами закончился для двух участников госпитализацией
      • В Мадриде активизировались латиноамериканские банды
      • В Жироне полторы сотни автомобилей пострадали от рук хулиганов
      • На юго-западе Тенерифе зафиксировано землетрясение силой 4 балла
      • В Мадриде началась бессрочная забастовка мусорщиков
      • На Канарах появились комары, переносящие вирус Зика
      • Неожиданная находка на дне озера в Мадриде
      • В Бенидорме полицейский ударил дубинкой болельшика с ребёнком
      • В Малаге задержали мошенников, обманывавших туристов с жильём
      • В Гранаде турист упал со смотровой площадки, делая селфи
      • Из ресторана Эстепоны со стрельбой похитили му