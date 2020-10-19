Только каждому пятому молодому каталонцу доступно отдельное жильё

Только 20% молодого поколения в Каталонии могут позволить себе отдельное жильё. В 2008 году таких было 32%. Об этом сообщает Каталонский национальный совет по делам молодёжи.
Для того, чтобы снимать свою квартиру, среднестатистическому молодому жителю Каталонии нужно 120% от его ежемесячной зарплаты. При этом 43% признаются, что им и так с трудом хватает денег на жизнь.
Из тех, кто живёт отдельно от родителей, 68,4% снимают квартиру. 38,9% арендуют жильё с кем-то ещё.Темы: Недвижимость Барселона Общество