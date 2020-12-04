Пять причин купить недвижимость в Испании до конца года

Эксперты агентства Alfa Inmobiliaria считают, что конец текущего года — идеальное время для инвестиций в недвижимость Испании.
С момента начала пандемии число сделок с недвижимостью в Испании упало на 24,4%. «Покупали только те, кому это было действительно необходимо», - рассказал Хесус Дуке, вице-президент Alfa Inmobiliaria. Он считает, что пандемия и разнообразие прогнозов сбили с толку покупателей, которые уже и не знают, будут цены расти или падать. Сам Дуке уверен, что сейчас — уникальная возможность купить хороший объект по выгодной цене. По его словам, многие владельцы недвижимости уже не могут больше ждать и вынуждены скорректировать цены на свои объекты, если хотят их продать.
Следует отметить, что до того, как пандемия потрясла мировую экономику, жилье в Испании приближалось к своим максимальным ценам и в целом перестало быть привлекательным для инвестиций. Сегодня, через шесть месяцев после возникновения такой ситуации, предложение на рынке испанской недвижимости значительно выросло, что будет способствовать падению цен на этот вид активов и приходу покупателей, убеждён Дуке.
По мнению экспертов Alfa Inmobiliaria, существует как минимум пять основных причин вложиться в недвижимость Испании именно сейчас.
Все данные говорят о том, что скорый приход национальных и иностранных инвесторов оживит сектор, верят в Alfa Inmobiliaria.Темы: Недвижимость Бизнес