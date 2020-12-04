Пять причин купить недвижимость в Испании до конца года

Эксперты агентства Alfa Inmobiliaria считают, что конец текущего года — идеальное время для инвестиций в недвижимость Испании.

С момента начала пандемии число сделок с недвижимостью в Испании упало на 24,4%. «Покупали только те, кому это было действительно необходимо», - рассказал Хесус Дуке, вице-президент Alfa Inmobiliaria. Он считает, что пандемия и разнообразие прогнозов сбили с толку покупателей, которые уже и не знают, будут цены расти или падать. Сам Дуке уверен, что сейчас — уникальная возможность купить хороший объект по выгодной цене. По его словам, многие владельцы недвижимости уже не могут больше ждать и вынуждены скорректировать цены на свои объекты, если хотят их продать.

Следует отметить, что до того, как пандемия потрясла мировую экономику, жилье в Испании приближалось к своим максимальным ценам и в целом перестало быть привлекательным для инвестиций. Сегодня, через шесть месяцев после возникновения такой ситуации, предложение на рынке испанской недвижимости значительно выросло, что будет способствовать падению цен на этот вид активов и приходу покупателей, убеждён Дуке.

По мнению экспертов Alfa Inmobiliaria, существует как минимум пять основных причин вложиться в недвижимость Испании именно сейчас.

Сейчас многие люди и компании нуждаются в средствах. Ситуация на рынке труда и в экономке в целом ухудшилась. А продажа недвижимости по низкой цене — быстрый способ получить деньги и решить свои проблемы. Самый печальный пункт. Люди умирают от коронавируса. Жильё освобождается. Его выставляют на продажу. Число объектов на рынке уже значительно выросло. Снижение межбанковской ставки Euribor сделало доступным ипотечное кредитование. В борьбе за платежеспособных клиентов финансовые организации предлагают лучшие условия. Причём дешёвая ипотека в Испании доступна и иностранцам, в том числе россиянам. Новостройки в последнее время создали хорошую конкуренцию вторичной недвижимости в Испании. Это привело к ощутимому снижению цен на вторичку. Впрочем, по прогнозам экспертов, цены на неё могут падать и дальше. На фоне экономических потрясений жилая недвижимость в Испании снова стала надёжным способом сохранить сбережения.

Все данные говорят о том, что скорый приход национальных и иностранных инвесторов оживит сектор, верят в Alfa Inmobiliaria.