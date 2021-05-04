Прогноз: продажи жилья в Испании вырастут на 5% в этом году при одном условии

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Если темпы вакцинации населения в Испании будут высокими и заболеваемость коронавирусом пойдет на спад, продажи жилой недвижимость в 2021 году вырастут на 5%. С таким прогнозом выступила организация, объединяющая агентов недвижимости (APIS). Если темпы вакцинации населения в Испании будут высокими и заболеваемость коронавирусом пойдет на спад, продажи жилой недвижимость в 2021 году вырастут на 5%. С таким прогнозом выступила организация, объединяющая агентов недвижимости (APIS).
По данным экспертов, в Испании существует накопленный спрос в совокупном объеме около 30 млрд евро со стороны мелких инвесторов и частных клиентов. Их активность будет напрямую зависеть от выполнения плана по вакцинации, полагают риелторы.
Хосе Мелендес Пинеда, директор Центра статистических процессов Колледжа регистраторов Испании, подчеркивает, что при благоприятном сценарии заметные улучшения на рынке недвижимости станут заметны уже в сентябре. Он напомнил, что по итогам 2020 года было совершено 420 тысяч сделок по продаже жилья. В 2021 году можно расчитывать на 5-процентный рост этого показателя.