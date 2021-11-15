Продажи жилья в Испании резко выросли

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Национальный институт статистики Испании обнародовал данные о сделках по продаже жилой недвижимости в сентябре.
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года продажи подскочили на 40,6% до 53 410 сделок. Это максимальный показатель для сентября с 2007 года и вообще для любого месяца с апреля 2008-го, когда был продан 54 801 объект.
Таким образом, продажи жилья в Испании растут уже семь месяцев подряд. Наиболее существенные скачки были зафиксированы в мае (на 107,6%) и июне (на 73,5%).