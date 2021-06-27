Покупка квартиры без ремонта в Испании обойдётся на 25% дешевле

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Разница в цене между квартирой с хорошим ремонтом в Испании и без него составляет примерно 25%, подсчитали аналитики портала Idealista.
Так, стоимость квадратного метра квартиры в хорошем состоянии составляет 1705 евро, а в случае квартир, нуждающихся в ремонте, эта сумма снижается до 1279 евро за квадрат.
Самая большая разница в цене зафиксирована в Оренсе (46%), Хаэне (45%), Куэнке (44%), Леоне (44%), Понтеведре (43%), Паленсии (43%), Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (40%) и Кастельоне (40%).
Почти никакой разницы нет в Сан-Себастьяне (всего 3%), который известен очень высокими ценами на жильё.
В Мадриде и Барселоне разница тоже относительно небольшая — по 12%.