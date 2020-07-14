«Плохой банк» не собирается снижать цены на недвижимость в Испании

Sareb — так называемый «плохой банк» — не намерен снижать цены на недвижимость в Испании из-за коронавируса.
Сейчас на балансе организации находится 17 095 объектов, которые будут выставлены на продажу через агентство Árqura Homes. «COVID-19 только привносит определённую долю осторожности при принятии некоторых решений. Но он не сбивает нас с пути», - заявил генеральный директор этой компании Хавьер Гарсиа дель Рио в интервью изданию Expansion.
Sareb был создан в разгар финансового кризиса в Испании для реализации недвижимых активов, находящихся на балансе проблемных банков. По плану, он должен прекратить своё существование в 2027 году. К этому моменту должны быть проданы все объекты. По словам Дель Рио, так и будет.Темы: Недвижимость Бизнес