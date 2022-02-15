Названы районы главных городов Испании с самой дешёвой недвижимостью

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В каждом испанском городе найдётся район с относительно недорогой недвижимостью. Портал Idealista составил список таких районов столиц испанских провинций. Данные собирались в январе 2022 года.
В Аликанте самоё дешёвое жилье продаётся в районе Вирхен-дель-Ремедио-Хуан XXIII. Там квадратный метр стоит всего 620 евро.
В Барселоне таким районом стал Ноу-Барри, где стоимость квадратного метра составляет 2 383 евро.
В Мадриде самая доступная недвижимость находится в районе Вильяверде. Там за квадратный метр придётся заплатить 1 685 евро.
В Малаге районом с самой дешёвой недвижимостью является Мартирикос-ла-Рока, где квадратный метр жилья обойдётся в 999 евро.
Данные по всем остальным городам вы найдёте в таблице ниже…