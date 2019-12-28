На месте стадиона в Валенсии построят огромный жилой комплекс

Там, где сейчас находится домашний стадион футбольного клуба «Валенсия», скоро появится большой жилой комплекс. Договор между ФК «Валенсия» и застройщиком уже подписан. Для города это крупнейшая сделка в сфере недвижимости за последние 10 лет. Приблизительная стоимость объекта составит 115 млн евро.
Площадь участка составляет почти 100 тыс. квадратных метров. Из них около 56 тыс. займут непосредственно живые корпуса — шесть башен. В них разместятся 485 квартир разных площадей (от одной до пяти спален). К каждой квартире полагается два парковочных места.
Новый стадион «Валенсии» откроется в 2022 году.Темы: Недвижимость Валенсия