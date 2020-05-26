Кто из иностранцев наиболее активен на рынке недвижимости Испании?

Во второй половине 2019 года иностранцы купили 50,5 тысячи объектов недвижимости в Испании — на 0,5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Генеральный совет нотариата. Больше всего сделок заключили британцы, французы и марокканцы. А самую дорогую недвижимость покупали шведы (2490 евро за квадратный метр), швейцарцы (2486) и немцы (2320).
Операции с недвижимостью, осуществленные иностранными покупателями, составили 18,7% от общего объема продаж за последние шесть месяцев прошлого года. Наибольшую активность иностранцы проявили на Балеарских островах (37,1%), в Валенсии (34%), на Канарских островах (30,2%), в Мурсии (29,2%) и Андалусии (19%). 57,7% из этих сделок были осуществлены резидентами, а остальные 42,3% — нерезидентами.
Самые дорогие квартиры и дома, купленные иностранцами, расположены на Балеарских островах (3 174 евро / м2), Мадриде (2 359 евро / м2), Каталонии (2 099 евро / м2), Стране Басков (1 955 евро / м2) и Андалусии (1 862 евро / м2).Темы: Недвижимость