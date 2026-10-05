Недвижимость остаётся главным активом испанцев. По данным Европейского центробанка, на жильё, землю и другую недвижимость приходится около 5,6 трлн из 8,4 трлн евро чистого состояния испанских домохозяйств. А если не учитывать самые богатые 25% семей, доля недвижимости в состоянии остальных достигает 92%.

При этом рынок аренды в Испании в основном принадлежит не компаниям и фондам. По расчётам Банка Испании на основе налоговых и кадастровых данных, компании владеют 8,1% жилья, сдаваемого как основное место жительства, то есть около 92% приходится на частных владельцев. Причём физлица, владеющие более чем десятью сдаваемыми квартирами, контролируют не более 7% такого рынка.