Испанским риелторам разрешили проводить экскурсии по объектам недвижимости

Испания перешла в «первую фазу» выхода из карантина, которая позволяет потенциальным квартиросъёмщикам и покупателям недвижимости посещать объекты. Об этом сообщает Генеральный совет официальной коллегии агентов недвижимости.
Визиты возможны только при соблюдении определённых условий:
Кроме того, переход в «первую фазу» позволяет открыть небольшие офисы по продаже недвижимости. Их площадь не должна превышать 400 квадратных метров. Один сотрудник агенства должен обслуживать только одного клиента. Для этого нужно заранее записываться на встречу и приходить вовремя.Темы: Недвижимость Бизнес