Испанские строители остались без работы из-за пандемии

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Число безработных в строительном секторе Испании резко выросло из-за пандемии коронавируса. По данным Министерства труда, за весь 2020 год работу в строительстве потеряли 44 133 человека в Испании.
По состоянию на конец декабря 318 155 строителей сидят без работы. И это самый плохой показатель с 2016 года.
Как ранее сообщала noticia.ru, крупнейшие испанские строительные компании — ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, OHL и Sacyr — начали распродавать свои активы из-за экономического кризиса. Шесть строительных компаний заключили в 2020 году сделки на общую сумму 11,7 млрд евро. ACS особенно отличилась, продав активы почти на 9,5 млрд евро.