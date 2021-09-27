Инвестиции в испанский сектор недвижимости растут

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Консалтинговая компания CBRE подсчитала: инвестиции в испанский сектор недвижимости за первые девять месяцев текущего года составили 7,842 млрд евро, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В третьем квартале в недвижимость Испании инвестировали 2,628 млрд евро (в третьем квартале 2020 года — 1,62 млрд). Основная доля инвестиций приходится на испанцев (33%), далее следуют немцы и американцы.
«Сектор недвижимости Испании в этом году хорошо развивался, чему способствовал благоприятный макроэкономический контекст, делающий недвижимость привлекательным вариантом для инвесторов с большим капиталом», - прокомментировал представитель CBRE Микель Марко-Гардоки.
По прогнозам аналитиков, к концу года инвестиции в недвижимость составят около 11 миллиардов евро.