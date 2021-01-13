Инвестиции в испанские отели в 2020 году рухнули на фоне пандемии

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Омрачённый пандемией коронавируса 2020 год стал одним из худших для гостиничного бизнеса Испании. По данным консалтинговой компании CBRE, за год в стране было продано 77 гостиничных активов на сумму 960 млн евро. Это около 6800 гостиничных номеров и 2000 ещё не достроенных. Это гораздо меньше, чем в 2019 году.
Хорхе Руис, директор гостиничного подразделения CBRE в Испании, подводит итоги года: «2020 год начался хорошо, добавив на 14% больше инвестиций по сравнению с первым кварталом 2019 года. Однако с приходом пандемии такие факторы, как большая неопределенность рынков, нехватка банковского финансирования, замедление операционной деятельности и разница в ценовых ожиданиях между покупателями и продавцами, привели к падению общих инвестиций в течение 2020 года на 61% в сравнении с объемом, зарегистрированным в 2019 году».
В 2020 году 74% инвестиций было направлено на единичные объекты, остальное пришлось на портфели активов. Интересный момент: если в 2019 году инвесторы больше отдавали предпочтение городским активам (55%), в 2020 году тенденция изменилась и на первый план вышли курорты (61%).
Балеарские острова возглавляют список основных направлений в этом году с 34% от общего объема инвестиций, за ними следуют Барселона (18%) и Канарские острова с 13%. Четвертое место занимает Мадрид (11%), который в 2019 году, между прочим, был основным направлением инвестиций.