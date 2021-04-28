Эксперты: в Мадриде больше негде строить элитную недвижимость

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Аналитики консалтинговой компании Colliers проанализировали рынок элитной жилой недвижимости Мадрида, сосредоточив внимание на объектах дороже 5 миллионов евро.
В исследовании Colliers Luxury Homes говорится, что элитная жилая недвижимость в Мадриде стала безопасной гаванью для инвесторов во времена неопределенности. Эксперты отмечают высокое качество жизни в испанской столице, непосредственную близость к финансовому и деловому центру, климат, безопасность и богатую культуру.
Популярность Мадрида также растет из-за нестабильной социально-политической ситуации в Венесуэле, Колумбии и Мексике. Многие состоятельные жители этих стран предпочли перебраться в испанскую столицу. Кроме того, выходцам из этих стран близка испаноязычная культура. Colliers вообще считает Латинскую Америку чуть ли не главным рынком для Мадрида.
Состоятельные покупатели обычно ищут недвижимость в районах Саламанка, Альмагро, Чамбери, Реколетос, Херонимос, Юстисия, где свободной земли под строительство уже нет. Это еще больше повышает в цене жилье. «Дома с большими террасами или садами, а также пентхаусы — дефицитный товар, пользующийся большим спросом. Такие объекты должны быть с консьержами и другими услугами», - говорят в компании.
Более половины (55%) от всех объектов такой категории в центре Мадрида — это пентхаусы. Средняя площадь — 520 квадратных метров. Цена квадратного метра составляет 14-15 тысяч евро.