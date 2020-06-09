Эксперты прогнозируют продолжительное падение цен на недвижимость в Испании

До 2023 года не стоит ждать восстановления цен на испанскую недвижимость до уровня 2019 года, считают эксперты оценочной компании Euroval и Института анализа рынка недвижимости (INSTAI). Особенно это касается вторичной недвижимости.
В совместном прогнозе оценщиков и аналитиков говорится, что падение цен будет практически непрерывным на протяжении нескольких лет. Причём в этом году оно будет умеренным, а затем более интенсивным. По их мнению, цены упадут на 3% в этом году, на 5,5% — в 2021-м и на 5% — в 2022-м. Во всех трёх случаях имеется в виду снижение по отношению к нынешним показателям. Так, в 2020 году испанская недвижимость подешевеет до 1606 евро за квадратный метр, к концу 2021 года — до 1563 евро, а к концу 2022-го — до 1570.
Таким образом, по мнению экспертов, самым тяжёлым для участников рынка станет следующий, 2021 год.Темы: Недвижимость Бизнес