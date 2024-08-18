Эксперт: Испания вряд ли отменит золотые визы

Издание El Confidencial публикует интервью с социологом Кристин Сурак (Великобритания) и называет её «женщиной, которая больше всех знает про золотые визы».

Сурак много лет изучает глобальный рынок ВНЖ и паспортов, а также его влияние на экономику и жизнь людей в тех странах, которые этим занимаются. Испанский премьер уже дважды заявил о планах отменить ВНЖ за инвестиции. Но Сурак считает, что это просто слова:

«Давайте честно. Сколько стран реально остановили эту программу? Великобритания и Ирландия это сделали пару лет назад. Португалия объявила, но до сих пор не утвердила. И то же самое в Испании. Они уже давно это декларируют, ведь это хороший предвыборный лозунг, но не решаются довести до конца»

Сурак убеждена, что «золотые визы» никак не влияют на рост цен на недвижимость — это притянуто за уши. Число таких сделок — капля в море. Телеграм-канал "Недвижимость в Испании" приводит цитату Сурак:

«Обратите внимание, главные покупатели недвижимости в Испании и Португалии — сами европейцы. Ни китайцы, ни русские не способны влиять на рынок. Но никто ведь не будет публично заявлять, что надо бы запретить европейцам покупать нашу недвижимость»

Говоря о тех, кто стремится получить ВНЖ за инвестиции, Сурак отметила, что это состоятельные граждане политически нестабильных стран. Затрагивая тему «равных возможностей», которую так любят использовать политики, Сурак говорит:

«Никто не выбирает, где ему родиться. Но можно выбрать гражданство… Если вам посчастливилось родиться в Испании, у вас прекрасный паспорт и все преимущества гражданства ЕС. И куча возможностей просто потому, что вы там родились. И есть люди, которые готовы много заплатить, чтобы иметь то же самое».

В любом случае, пока Испания прекрасно выдаёт ВНЖ за недвижимость. Оставьте заявку здесь, чтобы оценить свои шансы на ВНЖ инвестора и подобрать под него квартиру, дом или коммерческую недвижимость с арендатором.