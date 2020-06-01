Эксперт: и цены, и продажи недвижимости в Испании упадут на 10-20% в этом году

Коронавирус нанёс серьёзный удар по рынку недвижимости в Испании. Следует ждать и падения цен, и падения продаж на 10-20% уже в этом году, предупреждает президент испанского подразделения агентства недвижимости Remax Хавьер Сьерра.
По словам Сьерра, это хороший шанс для тех, кто собирался инвестировать в недвижимость. В течение ближайших двух-трёх месяцев у них есть шанс купить недвижимость в Испании с хорошей скидкой.
По словам эксперта, изменились и предпочтения клиентов. Теперь популярно просторное жильё где-нибудь на периферии, в идеале со своим садом или хотя бы просторной террасой. Кроме того, сегодня особенно ценится отдельное изолированное пространство в квартире, где можно с комфортом работать на удалённой основе.Темы: Недвижимость Бизнес