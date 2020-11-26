Экологи забраковали половину строительных проектов на побережье Коста-Брава

Власти Каталонии остановили реализацию половины строительных проектов на побережье Коста-Брава, пишет El Pais.
В рамках осуществления Плана защиты побережья Коста-Брава запрещено строительство 14 852 из 30 843 домов, которые должны были вырасти здесь в ближайшее время. Решение принимала Территориальная комиссия по городскому строительству Жироны.
Запрет прежде всего коснулся районов, признанных комиссией экологически ценными. Речь идёт о 17 каталонских муниципалитетах. Не тронули проекты в населённых пунктах Паламос, Кастель-Плайа-де-Аро, Калонже-и-Сан-Антонио, Палафружель и Кастельон-д’Эмпуриас, потому что здесь городской план уже был обновлён ранее.
Проекты, которые соответствуют требованию чиновников, остаются в силе. Конструкции должны быть пропорциональны по размеру окружающему ландшафту, а общая неприкосновенность пейзажа должна быть гарантирована. Дома не должны закрывать вид на море и другие важные объекты на береговой линии. Нельзя вырубать зелёные насаждения. Есть и ещё целый ряд требований.
Темы: Недвижимость