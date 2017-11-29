Число сделок купли-продажи жилья с участием иностранцев выросло на 13,4%

Число сделок купли-продажи жилья с участием иностранных покупателей в первом полугодии достигло отметки в 50 087 операций, что на 13,4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на данные Генерального совета нотариата. Всего на долю зарубежных клиентов в вышеозначенный период пришлось 19,4% от общего числа сделок, в то время как в первые 6 месяцев прошлого года эта цифра составила 20,3%.