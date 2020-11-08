Бывшую фабрику Gallina Blanca превратят в жилой комплекс с торговым центром

На территории бывшей фабрики компании Gallina Blanca будет построен жилой комплекс, отель и торговый центр.
Фабрика находится в муниципалитете Сан-Жоан-Деспи (Барселона). До недавнего времени именно здесь производились известные на весь мир бульонные кубики. Но в 2019 году руководство компании решило перенести производство в Уэску.
Инвестиции в новый проект составят 150 млн евро. На месте фабрики (а это 45 тысяч квадратных метров) будет построено 413 квартир, два офисных здания, отель и торговая зона. До Барселоны отсюда — 15 минут на машине.Темы: Недвижимость Барселона