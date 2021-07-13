Антонио Бандерас продаёт дом в Англии за 4 млн евро

Последние новости Испании на русском языке
Пять лет назад испанский актёр Антонио Бандерас приобрел деревянный дом в графстве Суррей, в 30 километрах от Лондона. И теперь выставил его на продажу за 4 млн.
Это так называемый дом-конструктор, который быстро собирается из готовых частей. Его возвела для актёра немецкая компания Huf Haus.
«Суррей - это настоящее волшебство», - заявил Бандерас изданию The Sunday Times через год после покупки недвижимости. «Я больше не тусовщик, а с этим домом у меня появилось спокойное место, чтобы писать», - добавил он.