6 типичных покупателей новой недвижимости в Испании 

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Аналитики из компании Solvia провели исследование и составили список шести типичных покупателей жилья в новостройках Испании. За год пандемии стало ясно, что новая недвижимость продается лучше, чем вторичка, и более устойчива к форс-мажорам. Несмотря на локдаун и ограниченную мобильность, за время пандемии подросли и цены, и количество сделок на рынке новостроек. Профиль потенциального покупателя существенно изменился в связи с массовым переходом сотрудников на удаленку.