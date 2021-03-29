В Испании нашли следы танцевавшего на пляже доисторического ребёнка 

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На одном из пляжей в испанской Уэльве шторм обнажил следы неандертальцев, которые населяли эти места более 100 тысяч лет назад. О находке пишет журнал Nature Scientific Reports.
Следов много. Они узкие и отличаются круглой пяткой и короткими пальцами. Среди них есть много детских отпечатков. По характеру их расположения археологи сделали вывод, что ребенок прыгал и танцевал.
Племена обитали рядом с водой. Пока взрослые охотились на морских птиц и рыбачили, их дети резвились на пляже.