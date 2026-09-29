13 октября в 9:00 Дженсен Хуанг выступит вместе с директором Barcelona Supercomputing Center Матео Валеро на открытии обновлённого MareNostrum 5. Суперкомпьютер получил новые мощности для задач искусственного интеллекта, которые будут доступны стартапам и малому бизнесу через программу BSC AI Factory.

Мероприятие пройдёт в здании Vèrtex (северный кампус Политехнического университета Каталонии (UPC). Количество мест ограничено. Нужно регистрироваться на официальной странице, после чего BSC рассматривает заявку и присылает подтверждение.