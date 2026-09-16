Испанское агентство по защите данных AEPD получило первое уведомление о кибератаке на персональные данные, которую выполнял ИИ-агент на базе «известной модели».

ИИ-агент получил доступ к системе с действующими учётными данными, а затем уже самостоятельно начал искать уязвимости внутри приложения. Найденные слабые места позволили ему изменять персональные данные и получать доступ к счетам-фактурам.

AEPD подчёркивает: пока это информация от пострадавшей организации, которую ещё предстоит проверить.