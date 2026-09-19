Zona Franca, Hospital del Mar и Hospital Clínic объединят оборудование и специалистов для разработки медицинских изделий с помощью 3D-печати. Планируется печатать элементы для челюстно-лицевой, офтальмологической и травматологической хирургии, индивидуальные направляющие для имплантов, а также симуляторы для обучения врачей.

Разработки хотят сертифицировать для применения в ЕС к марту 2027 года. Проект также включает виртуальную и дополненную реальность и производство сменных деталей для медицинского оборудования.