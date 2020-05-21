Учёный: попытка выработать коллективный иммунитет обернётся миллионами смертей

Мир не может позволить себе пытаться выработать коллективный иммунитет на коронавирусную инфекцию COVID-19, поскольку в противном случае жертвы могут исчисляться десятками миллионов. Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал профессор Открытого университета Каталонии в области исследований здравоохранения Сальвадор Масип.

Как ранее сообщала noticia.ru, проведённое в Испании масштабное исследование показало, что около 5% всего населения Испании (почти 2 миллиона человек) уже переболели коронавирусом и у них выработались антитела. Это в десять раз больше, чем говорит официальная статистика. Наибольший процент переболевших COVID-19 зафиксирован в провинциях Сориа (14,2%), Куэнка (13,5%), Сеговия (12,6%), Альбасете (11,6%), Мадрид (11,3%) и Сьюдад-Реаль (11,1%).

Как отмечает РИА Новости, министр здравоохранения Сальвадор Илья, представляя результаты исследования, заявил, что ни о каком коллективном иммунитете речи в Испании идти не может. "Подобные исследования проводились и в других странах. И результаты похожие — около 5% заболевших. Первый аналогичный тест проводили в Германии", — рассказал Сальвадор Масип, который работает в Лестерском университете в Великобритании.

Он напомнил, что идею коллективного иммунитета изначально активно отстаивал британский премьер Борис Джонсон, но, по словам профессора, тот "быстро понял: нельзя допустить, чтобы люди заражались в таком темпе, поскольку система здравоохранения не справлялась".

"Пять процентов в Испании — результат, что люди сидели дома на карантине. Это лишь доказывает, что те страны, которые ввели карантин, сделали очень правильно. Скорость заражения быстро снизилась. Проблема этого заболевания в том, что у него очень высокая степень заражения, хотя летальных исходов — всего 1%. Если мы допустим заразиться 70% населения Земли и посчитаем 1% летальных исходов, то это 50 миллионов. Это слишком большая цифра. Во время эпидемии гриппа 1918 года умерли от 50 до 100 миллионов", — заявил Масип.