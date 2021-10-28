Испанскому музею вернули пропавший кусок метеорита

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Гражданская гвардия вернула в Национальный музей естественных наук Мадрида кусок метеорита, упавшего в Леоне в 1947 году.
Как стало известно noticia.ru, сотрудники правоохранительных органов заинтересовались объектом, выставленным на продажу на одном из сайтов для коллекционеров. Это был фрагмент метеорита с прикреплённой музейной табличкой. Как раз такой ранее исчез из музея в Мадриде. Метеорит пытались продать за 27 500 евро. Его изъяли и передали музею, а в отношении продавца было инициировано расследование.
Метеорит упал в местечке Рельогос (Леон) в 1947 году.