Испания начала клинические испытания вакцины от коронавируса

В Испании приступили к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса, которую разрабатывает фармацевтическая компания Janssen. Испытания пройдут в столичных госпиталях La Paz и La Princesa, а также в госпитале Marqués de Valdecilla в Сантандере.
С сегодняшнего дня, 14 сентября, вакцину начнут испытывать на людях. Это вторая фаза испытаний. Для этого было отобрано 75 добровольцев в Мадриде и 40 в Сантандере. Испытания продлятся до 22 сентября. Все добровольцы — здоровые люди, не болевшие ранее COVID-19.
Фармацевтическая компания уверяет, что доклинические результаты «показали, что вакцина дает очень хорошую защиту от коронавируса».
Альберто Боробиа, научный сотрудник Службы клинической фармакологии и Центрального подразделения клинических исследований и клинических испытаний (UCICEC) больницы Ла-Пас, отметил, что после того, как добровольцам введут две основные дозы вакцины, дальше будут вводить небольшие дозы «для имитации заражения». Это поможет понять, вырабатывает ли организм антитела.Темы: Наука