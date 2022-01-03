Пласидо Доминго возвращается на испанскую сцену

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После серии запретов на выступления в Испании оперный певец и дирижёр Пласидо Доминго возвращается на родную сцену.
Концерты Доминго отменялись из-за обвинений в харассменте, которые обрушились на певца в последние годы. Ранее Доминго уже принёс публичные извинения, но подчеркнул, что «это не значит, что он совершал домогательства».
8 января Доминго выступит в Театро-де-ла-Сарсуэла в испанского столице. «Я рад вернуться в мой родной и любимый Мадрид, где публика всегда встречала меня с любовью и энтузиазмом», - заявил он агентству Europa Press.