Первый Всемирный форум аяуаски затянулся на три дня и собрал 1700 человек, включая представителей примерно 20 коренных народов Амазонии, исследователей и общественных деятелей.

Главной темой стало не употребление напитка, а сохранение традиционных знаний и культурного наследия народов Амазонии на фоне растущего мирового интереса к аяуаске. Сам форум проходил при поддержке мэрии Жироны.

Аяуаска — психоактивный напиток из амазонских растений, традиционно используемый рядом коренных народов в ритуальных и лечебных практиках; его употребление может вызывать сильные изменения восприятия и опасные физические реакции.

Источник: ARA