В церкви Святого Сердца рядом с площадью Каталонии пройдёт концерт при свете тысяч свечей, сообщает Barcelona Secreta. Струнный квартет Musical Sensus исполнит «Пляску смерти», Lacrimosa Моцарта, музыку из «Изгоняющего дьявола» и Thriller Майкла Джексона.

Храм XIX века пережил пожары и разграбление, а в 1937 году власти Барселоны решили снести его ради расширения соседней школы. Женералитат остановил снос из-за художественной ценности здания.

Два часовых концерта состоятся 30 октября в 19:00 и 21:00.