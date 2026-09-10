Мэрия Бадалоны начала процедуру передачи в городскую собственность монастыря Сант-Жерони-де-ла-Муртра, памятника каталонской готики XV века. Власти хотят открыть там музей, посвящённый открытию Америки и связи этого места с Христофором Колумбом.

Именно в этом монастыре в апреле 1493 года Католические короли встретились с Колумбом после его возвращения из первого путешествия в Америку — этот эпизод подтверждается испанским государственным архивом PARES.

Процесс ускорился после появления компании, готовой приобрести комплекс. Мэрия решила воспользоваться своими законными полномочиями, чтобы монастырь остался в публичной собственности. Стоимость приобретения пока не названа; предложение об экспроприации город должен представить до конца сентября.