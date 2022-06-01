Испанские таможенники конфисковали незадекларированный рисунок Пикассо

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Испанские таможенники конфисковали на острове Ибица незадекларированный рисунок Пабло Пикассо стоимостью 450 тысяч евро, сообщает местное издание Diario de Ibiza.
Рисунок 1966 года, который носит название "Три персонажа", был изъят 5 июля при досмотре чемодана 64-летнего гражданина Мексики, прилетевшего на курортный остров из швейцарского Цюриха.
Пассажир первоначально заявлял, что речь идет о копии и представил таможенникам квитанцию на 1,5 тысячи швейцарских франков (чуть более 1,5 тысячи евро). Однако на дне чемодана была обнаружена вторая квитанция уже на 450 тысяч франков, которую одна из арт-галерей Цюриха выдала со ссылкой на работу Пикассо.
Согласно предварительной экспертизе, рисунок действительно является работой испанского художника, а цена, выставленная галереей, соответствует рыночной.
Нарушителю грозит обвинение в попытке контрабанды особо ценного предмета при въезде в Испанию без оплаты таможенных пошлин. На время процессуальных процедур рисунок находится в распоряжении следственного суда Ибицы.
Источник: РИА Новости