Журнал Time включил хостел в Мадриде в мировой топ-10

Список лучших мест мира 2018 года включает туристические направления, места для проживания и питания. Перечень охватывает 48 стран на шести континентах. Над его составлением работали журналисты и редакторы престижного издания совместно с дюжиной экспертов в области туризма.

Time дал высокую оценку дизайну хостела в стиле индастриал-шик, а также пешей доступности популярных мест. Hostel Generator был открыт в июне по адресу улица Сан-Бернардо, 2. Он входит в европейскую сеть Generator, созданную в Великобритании и продвигающую концепцию «доступной роскоши».

Столичный хостел был отмечен в категории «лучшие места для проживания» наряду с другими модными гостиничными заведениями, такими как подводный отель Conrad Maldives Rangali Island на Мальдивах или роскошный Morpheus в Макао.

При этом Time особо выделил цены в хостеле. Несмотря на то, что место находится в раскрученном районе и может похвастаться авангардным дизайном, место в общем номере может обойтись всего 11 евро.