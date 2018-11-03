Британцев осудили за клевету в адрес испанского отеля

Суд Ливерпуля приговорил четырёх британцев, отдыхавших в Бенидорме (Аликанте), к тюремному заключению за заведомо ложный иск в отношении туроператора Jet2 Holidays. Британские туристы требовали компенсации в размере 50 тысяч евро, утверждая, что получили пищевое отравление в отеле Aqua Magic Rock Gardens, где они останавливались во время отпуска летом 2015 года.

Все четверо – члены одной семьи. В суде они заявили, что во время пребывания в отеле Бенидома их у них проявились такие симптомы как тошнота, диарея, рвота, боль в желудке. К иску они приложили соответствующие медицинские справки.

Суд не поверил туристам, поскольку на их страницах в социальных сетях в период отдыха в Испании появлялись многочисленные снимки, подтверждающие, что они употребляли в больших количествах алкоголь.

За ложный иск каждого из британцев приговорили к трём месяцам тюрьмы и обязали выплатить по 842 евро штрафа.

В сети Magic Costa Banca заявили, что не сомневались в том, что обвинения ложные, поскольку их «продукты соответствуют всем стандартам качества».

В связи с возросшим числом подобных разбирательств в Великобритании вынуждены были принять меры на законодательном уровне, чтобы положить конец практике такой «компенсации» затрат на путешествие.