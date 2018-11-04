В Севилье проходит фестиваль кухонь народов мира

В парке Prado de San Sebastián в Севилье подходит к концу гастрономический «Фестиваль наций» (Festival de las Naciones), на котором можно попробовать блюда со всего мира.

Инициатива возникла в 1992 году во время Всемирной выставки, проходившей в столице Андалусии, и с тех пор такие фестивали проводились более 150 раз в разных городах.

В мероприятии принимают участие такие страны как Австралия, Аргентина, Боливия, Бразилия, Великобритания, Германия, Греция, Доминиканская Республика, Египет, Индия, Испания, Италия, Колумбия, Куба, Марокко, Мексика, Панама, Перу, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, США, Таиланд, Уругвай, Франция, ЮАР, Эквадор, Ямайка и Япония.

Учитывая наплыв посетителей, основные блюда, представленные на фестивале – фаст-фуд с национальным оттенком. Только бутербродов на мероприятии около 4000 видов: от доминиканского чими и аргентинского чорипана до австралийского гамбургера с мясом крокодила и венесуэльских ареп. Еда дополнена традиционными напитками из разных стран: бразильская кайпиринья, перуанский писко, кубинский ром, мексиканская текила, гавайские коктейли.

Гастрономический праздник сопровождается музыкальными выступлениями и рынком ремесленников, где продаются сувениры со всего мира.