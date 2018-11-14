Жители столичного Лавапьес против звания «самого крутого района в мире»

Журнал Time Out назвал квартал Лавапьес в Мадриде «самым крутым в мире». Тем не менее, оказалось, что большинство постоянных жителей не согласны с таким титулом.

Горожане отмечают, что чрезмерное внимание к Лавапьес может иметь негативные последствия для района и навредить ему повышением цен, ростом преступности и потерей самобытности. Жители жалуются, что квартал превращается в туристический аттракцион.

Лавапьес существует с 15 века, и на протяжении долгого времени считался неблагополучным районом. Его имидж портили улицы с крутыми подъёмами и спусками, бедность населения, большой поток мигрантов. С 18 века, благодаря открытию табачной фабрики, в Лавапьес обосновался рабочий класс.

Time Out обосновал свою высокую оценку доступностью района, большим числом новых модных заведений и мультикультурным духом.

Местные жители указывают на то, что из-за роста туризма, многие заведения, художники, мигранты и активисты, которые и создавали особую атмосферу в районе, вынуждены переезжать в другие места. С 2010 года мигрантское население сократилось в Лавапьес с 33% до 22,6%. Цены на аренду выросли в несколько раз и сейчас квартал занимает пятое место в центре Мадрида по дороговизне съёмной недвижимости. К тому же, крупные застройщики и инвесторы проявляют неподдельный интерес к Лавапьес.